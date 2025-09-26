“Corazón de Loba” es la apuesta artística que regresa a Andrea Luna al mundo de las telenovelas, pero no precisamente a un set de televisión; la actriz protagoniza una obra de teatro en la que con sátira, música y mucho humor es cuestionado ese popular género televisivo.

En la historia, Luna, Johanna San Miguel y Ana Cecilia Natteri, reales divas de telenovela, deberán enfrentarse con todas sus armas cuando les llega la propuesta de escapar del cliché y la rutina en las que se encuentran.

“Somos tres actrices de diferentes generaciones que se pelean por ser protagonistas, hay esta lucha de egos que es muy común en la televisión. Además, tenemos a un director de la novela que es un opresor, nos explota, nos paga poco y el producto final no es bueno. Estamos bastante agotadas de que los años pasen y seguimos dando vueltas en lo mismo”, dice Andrea Luna sobre la obra que se presenta en el Teatro Peruano Japonés.

A las protagonistas de telenovelas se les exige la juventud eterna...

Eso es porque te lo impone la sociedad y sobre todo las telenovelas en la que todo es bello. El tiempo pasa indudablemente y en vez de envejecer con dignidad, como lo podemos hacer frente a una cámara de cine, en las telenovelas hace que se vuelva algo malo, algo no digno, el sueldo te lo bajan, ya no te reconocen igual. Esa es una lucha muy fuerte por la que pasan no solo mujeres, también hombres, pero es más cruel con nosotras.

¿Una actriz de telenovela cómo se debe preparar para ese momento?

Hay que buscar hacer otros personajes en teatro, cine, porque si solo te quedas haciendo telenovelas, probablemente los códigos con los que se manejan en el género te pueden afectar. La actuación es una carrera difícil porque no hay tantos personajes para mujeres mayores, eso es fuerte.

"He conocido gente muy desubicada, sobre todo actores o actrices jóvenes que recién salen de estudiar y ya quieren ser protagonistas e ingresan a un set y no saludan", cuenta Andrea Luna.

¿En qué momento el ego desbordado puede afectar la carrera de una actriz?

He conocido gente muy desubicada, sobre todo actores o actrices jóvenes que recién salen de estudiar y ya quieren ser protagonistas e ingresan a un set y no saludan o te miran por encima del hombro. No saludar a tu equipo, a los camarógrafos, producción, las personas que están haciendo que esto camine, habla mucho de ti y de lo mal que lo estás manejando. Los buenos actores con los pies en la tierra son los que más trabajo tienen.

¿Son leyendas urbanas sobre esas divas que maltratan a medio mundo?

Sé de actrices extranjeras que han venido a protagonizar y que han maltratado a su equipo, no saludaban a nadie, y con esa actitud terminaron cayendo mal a todo el mundo. Pero yo creo que eso es inseguridad, falta de autoestima que se esconde bajo el ego desbordado. Con esa forma de ser te cierran las puertas, nadie quiere trabajar con gente complicada.

“Corazón de Loba” cuestiona al mundo de las telenovelas y a sus estrellas.

Sí, de hecho se verá el mundo detrás de las telenovelas y también se van a identificar con estas mujeres de tres generaciones y de sus miedos, que en realidad son miedos de todos los seres humanos. También hay cinco temas de telenovelas que cantamos, en realidad la gente lo pasa bien, todos se matan de risa, me siento muy afortunada de ser parte de este elenco y de trabajar con Johanna y Ana Cecilia.

¿Hay algo de Andrea en tu personaje de Corazón de Loba?

Además de ser una actriz que hace telenovelas, definitivamente esa lucha por hacer bien tu trabajo, por darte a respetar, por hacer cumplir tu contrato y que seas reconocida. La televisión, sobre todo, me ha enseñado a estar dentro del peso, tener una rutina de belleza, todo eso es parte de mi trabajo. Todo lo de la vida real influye muchísimo y se lo he dado a mi personaje.