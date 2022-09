“La emoción es intensa, el saber que el equipo de Coldplay escuchó mi música y fui elegida por ellos me llena de satisfacción, de un orgullo bonito. Para mí es una validación a todo el esfuerzo, no solo de algunos años, viene desde que era una niña, porque yo desde los 12 años me estaba haciendo todo el rollo de la música en la cabeza”, dice la cantautora.

Tu nombre se ha mencionado por todos lados a raíz del concierto de Coldplay.

Así es, para mí fue una locura, pero todo esta exposición la tomo con mucho respeto, mucho agradecimiento, sé que es parte del proceso de crecimiento, parte de la chamba y estoy segura de que van a venir más cosas. Espero que cuando estas lleguen me encuentren trabajando.

¿Dijiste que desde niña ya soñabas con la música?

Empecé a cantar muy pequeña en el coro de la iglesia, luego a los 12 años mi mamá me llevó para hacer unos cursos de vacaciones útiles junto a mi hermano y nos metimos a canto. A él no le gustó tanto, pero a mí sí porque me fue bien; a la gente le gustaba como cantaba.

Cuándo tuviste que elegir que carrera seguir, ¿qué le dijiste a tu papá?

En el fondo yo sabía que música, pero mi papá no estaba muy convencido, a pesar que a partir de los 12 nunca paré de estudiar. Me metí a una academia en San Isidro y de Carabayllo viajaba todos los días. Pero ya cuando terminé el colegio me dijeron: mejor hijita estudia otra cosa en la universidad.

Pero finalmente lo convenciste...

Luego de tentar con otra carrera, mi papá me dijo: ¿sabes Andrea? si quieres estudiar música, entonces ponte las pilas, averigua dónde puedes hacer la carrera. Fue así que postulé a la Católica y terminé la carrera de Música, soy la primera promoción de egresados de la carrera.

Pero llegaste a las aulas con cierta experiencia.

Ingresé a la universidad habiendo ya pisado varios escenarios gracias a las bandas en las que participé y a las iglesias en las que canté. En la Católica fue donde decidí ser solista, un par de profesores me lo aconsejaron y allí empezó esa aventura que sigue hasta hoy.

¿Cómo fuiste descubriendo tu estilo para escribir, componer e interpretar tus temas?

Ah, bueno, eso ha sido gracias a mucha exploración musical, escuchar de todo en el transcurso de los años, disfrutar de varios estilos de música. He integrado muchos ensambles y me iba enamorando de muchos tríos musicales, me gustan demasiadas cosas entonces ahí empezó a madurar mi propuesta hasta que lance “Guerra”, una canción a la que le tengo mucho cariño porque para mí significa el comienzo de algo más ordenado y propio.

¿Y fuiste descubriendo también que esta carrera musical es de mucha resistencia?

Así es, totalmente, como dices no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia, pero en general creo que eso es la ley de la vida.

¿Tu álbum ‘Drama’ tiene mucho que ver con esta etapa de tu carrera en la que ya sabes qué es lo que buscas?

Sí, de hecho estoy emocionada porque con mi segundo disco, por ejemplo, sé lo que quiero, sé cuál es el esqueleto y cuál es mi personaje en la historia y lo qué estoy contando. Este segundo hijo lo estoy vistiendo poco a poco, encuentro que es una propuesta artística bastante interesante. Pero como yo soy muy inquieta seguiré descubriendo cosas en la música, ese es mi objetivo.

ANDREA MARTÍNEZ

Obtuvo una licenciatura en Música en la PUCP en 2015. En mayo del mismo año lanza su primer EP y en 2019 viajó a España a grabar el videoclip de su tema “Si te quedas” y se presenta en Sofar Madrid.