Andrea San Martín rompió su silencio en el set de Magaly Medina y calificó de “falsas” todas las declaraciones que hicieron en su contra tres de las nanas que han trabajado en su hogar, quienes la acusaron de maltratar física y psicológicamente a su menor hija.

“Es totalmente falso, absolutamente nunca (le he dado un manazo a mi hija). La idea es que ellas se retracten para no pasar a una vía en la que ya estamos. Como madre me he equivocado en algún momento, lo hemos pasado todas, yo he sido motor y motivo en esa casa”, señaló en su defensa la empresaria.

“Las personas que salieron a hablar no se fueron de mi casa porque decidieron irse porque no estaban de acuerdo con lo que se estaba supuestamente viviendo en mi casa”, agregó Andrea San Martín, dejando en claro que dejaron de trabajar con ella por otras razones.

Andrea San Martín explica por qué despidió a tres nanas

La exchica reality contó que las tres nanas que ha presentado como testigo su expareja Juan Víctor Sánchez no salieron en buenos términos de su hogar.

“Una porque me roba y yo tengo el documento, tengo además el audio donde ella reconoce que me roba y yo la echo de mi casa. Ella se va de mi casa robándome; sin embargo, yo siempre tuve buena comunicación con ellas”, sostuvo San Martín sobre Betzabé Penachi.

Incluso, reveló que la nana María Reyes le escribió en julio pasado para desearle lo mejor; sin embargo, tampoco se fue contenta de su casa debido a que se contagió de COVID-19 y les solicitaba más dinero.

“La segunda nana también sale mal de mi casa tratando de extorsionarnos a ambos, tuvimos un problema con ella porque nos estaba solicitando dinero. Nosotros la queríamos ayudar porque ella había contraído COVID, lo había contraído fuera, yo le pagué los 15 días de reposo, pero la señora empezaba a exigir otras cosas”, explicó.

“De la señora Juana, me da mucha lástima, al igual que con las otras personas porque realmente conmigo han tenido buena relación”, agregó sobre la nana que cuidó a su hija desde los seis meses.

“Yo me dedico a mis hijos, yo no tengo nanas para que me críen a mis hijas (...) Yo trabajo desde mi casa, entonces quien se encarga de la crianza de las niñas soy yo”, finalizó Andrea San Martín.

