Tras la denuncia que le hizo su expareja Juan Víctor Sánchez por presunta violencia física y psicológica hacia su menor hija, Andrea San Martín habló por primera vez en un set de televisión y se defendió de las fuertes acusaciones en su contra.

La empresaria e influencer negó tajantemente que agreda a sus pequeñas hijas, como lo sindicaron tres de las nanas que han trabajado en su hogar.

“Yo me he rajado toda mi vida por esas niñas, que no soy perfecta, no soy perfecta. Tengo mis errores, que me investiguen todo lo que deseen en mi hogar y si tengo que abrirle las puertas diario a las entidades que están investigando, a quienes igual agradezco porque están haciendo una investigación continua, un seguimiento y demás”, señaló la exchica reality.

Asimismo, Andrea San Martín no pudo evitar quebrarse al recordar que por mucho tiempo ha estado sola a cargo de sus hijas.

“Yo como madre sí me indigno porque uno recuerda y dice caramba, me están juzgando por una cosa y dónde están mis seis años a cargo de mi hija mayor y casi cuatro años de mi hija menor, donde han habido momentos en que yo he sido la que ha salido y ha dicho ‘yo me pongo el lomo, yo pago, yo costeo, yo hago, yo las cuido’”, agregó.

Finalmente, la ‘ojiverde’ confesó visiblemente afectada que cree que todo el daño mediático que le están generando es porque Juan Víctor quiere llevarse a su hija a Estados Unidos.

“Yo no soy el monstruo que están tratando de vender, con qué intención quieren hacer esto, con perjudicarme a nivel mediático o con tratar de chantajearme para yo decir ‘ok, tengo miedo, mejor entrego o firmo o hago’. Yo no lo voy a hacer”, sentenció.

