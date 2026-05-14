Un conductor de tráiler fue captado realizando una peligrosa maniobra en la vía Los Libertadores, en la jurisdicción del distrito de Independencia (Pisco), poniendo en riesgo la vida de otros transportistas y usuarios de la carretera.

Peligro vial

El hecho quedó registrado en video por otro conductor que transitaba por la zona. En las imágenes se observa cómo un tráiler de color rojo y blanco adelanta de manera temeraria a dos vehículos de carga pesada mientras circulaban por la vía nacional.

Durante la maniobra, el conductor invade parte del sardinel y pasa a escasa distancia de las otras unidades, generando momentos de tensión entre quienes transitaban por el lugar. Según se aprecia en el video, el vehículo de carga pesada se desplazaba a excesiva velocidad y estuvo a punto de impactar contra los otros tráileres.

Transportistas y conductores que recorren frecuentemente esta carretera señalaron su preocupación por este tipo de acciones irresponsables, las cuales podrían desencadenar accidentes de graves consecuencias.

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