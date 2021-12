Andrea San Martín rompió su silencio y se presentó esta noche en el programa de Magaly Medina para defenderse públicamente de las acusaciones que hicieron en su contra tres niñeras que estuvieron a cargo del cuidado de sus hijas.

La modelo negó tajantemente que haya maltratado física y psicológicamente a su hija menor, tal como lo señalaron tres mujeres en el programa de “Andrea Llosa.

“Es totalmente falso. Lo desmiento en este momento”, sostuvo la ex conductora de “La Banda del Chino” tras reiterar que continuará con la denuncia penal en contra de ellas debido a que no se retractaron.

La influencer desacreditó los testimonios de las tres niñeras tras señalar que todas terminaron su vínculo laboral en pésimas condiciones, incluso denunció a una de ellas por robo.

“Las personas que salieron a hablar no se fueron de mi casa porque decidieron irse, porque no estaban de acuerdo con lo que se estaba, supuestamente, viviendo en casa, estas personas salen de mi casa, una porque me roba”, señaló la modelo tras señalar que posee los audios en los que la mujer reconoce su delito.

“Betzabé Penachi se va de mi casa robándome. (…) María Reyes Bordones se va de mi casa tratando de extorsionarnos a ambos (Juan Víctor) porque nos estaba solicitando dinero cuando contrajo COVID-19”, arremetió.

¿Qué dijeron las niñeras?

Juana, quien tuvo a su cargo el cuidado de la pequeña desde que tenía seis meses, contó que fue testigo de las actitudes violentas por parte de la conductora de “La Banda del Chino” cuando obligaba a comer a la menor.

María Reyes Bordones contó un episodio en el que Andrea San Martín utilizaba palabras soeces cada vez que su hija la interrumpía en su oficina. “Le lanzaba un zapato, lo que ella tuviera se lo lanzaba a la pobre niña, y la niña venía llorando, como temblando hacia mí”, comentó.

De igual forma, Betzabé Penachi Palomino dijo que presenció el momento en que la influencer golpeó en el rostro a la pequeña dentro de su automóvil. “Estábamos en el carro y ella (Andrea) dijo una lisura. Cuando la bebé lo repitió, ella se volteó y le dio un manazo en la boca”, lamentó.

