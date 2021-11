Las recientes declaraciones que hizo la expareja de Andrea San Martín, Juan Víctor Sánchez, al programa ‘Amor y Fuego’ continúa dando que hablar. Y es que el padre de la segunda hija de la ‘ojiverde’ contó que su molestia no es porque esté despechado por la reconciliación entre Andrea y Sebastián Lizarzaburu.

“Hay gente que cree que yo voy en contra, hasta la misma Andrea cree que yo estoy actuando por despecho desde que regresó con su pareja, no es así porque yo no sabía que ellos habían regresado hasta la fecha que ella me dijo ‘sí, estamos retomando la relación’”, comentó Juan Víctor.

Asimismo, Juan Víctor reveló que se enteró que todos los mensajes que le envían son escritos entre Andrea San Martín y su actual pareja.

“Me he enterado que entre la mamá de mi hija y su actual pareja se sientan juntos a mandar los mensajes. O sea, ellos son ‘dile el otro o dile esto’”, sostuvo en conversación con Gigi Mitre.

Sin embargo, lo que sorprendió fue cuando Juan Víctor agradeció al popular ‘Hombre roca’ por querer a su hija. “Eventualmente este chico le agarró cariño a mi hija porque mi hija es adorable”, señaló.

“No, yo tampoco dudo lo mismo, no dudo que le tenga un buen cariño, que le tenga cariño. Mucha gente me dice ‘pero deberías agradecer que tiene un padrastro que la quiere’, gracias Sebastián por querer tanto a mi hija, sinceramente, porque es una pequeña que no tiene la culpa de nada, no es que él va a ver en su rostro un reflejo de algo que ha pasado”, agregó la expareja de Andrea San Martín.

