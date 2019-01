Andrea San Martín responde a Sebastián Lizarzaburu tras acusarla de no dejarlo ver a su hija (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que Sebastián Lizarzaburu acusó a su expareja de no dejarlo ver a su hija, Andrea San Martín se pronunció sobre el delicado tema al ser consultada por Rodrigo González y Gigi Mitre.

"Yo llevo trabajando mi imagen hace bastante tiempo. Yo tengo un blog en mis redes sociales, sobre la maternidad, y si alguien sale a decir este tipo de cosas y acusaciones me afecta a mí. (...) Ya se le envió una carta notarial al señor, especificando los puntos en los que se tenía que retractar y si no lo hace voy a tomar medidas legales", señaló la empresaria.

Aunque no quiso dar muchos detalles sobre el tema legal con el popular 'Hombre roca', Andrea San Martín dio a entender que si el exchico reality no ve a su hija es porque él no quiere.

"No, no la ve (a su hija), pero este tema no va por mi lado. (...) Nadie tiene derecho a negarte ver a tu hija. Legalmente tú puedes tomar las medidas para eso", agregó la exchica reality, quien pidió a sus seguidores buscar en primera instancia una conciliación.