La exchica reality Andrea San Martín se sometió a una liposucción y, tras salir del quirófano, contó en redes sociales una anécdota que le sucedió mientras la anestesiaban. Su relato se volvió viral en todas las redes sociales.

A la expareja de Sebastián Lizarzaburu le dijeron con qué canción le gustaría escuchar mientras era sedada y ella pidió algún tema de Anuel AA.

“Antes de anestesiar me dijeron qué quieres escuchar con qué te quieres dormir y me pusieron Anuel. Me doparon escuchando Anuel, fue muy chistoso”, comentó la exchica reality.

QUIERE VOLVER A SER MADRE ANTES DE LOS 35

La exchica reality se animó a responder algunas preguntas de sus seguidores, en sus historias de Instagram. Andrea San Martín compartió sus pensamientos con los miles de seguidores que tiene en la conocida red social.

Una de las preguntas fue: '¿Hasta cuándo te das tiempo para tener otro bebé? ¿35? ¿40?.

“Yo creo que a los 35, uno nunca sabe; pero según yo, hasta los 35. Después ya no”, respondió San Martín, ante la interrogante y agregó que actualmente tiene 30 años. Recordemos que Andrea ya tiene dos lindas pequeñas.

