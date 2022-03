En Amor y Fuego se mostraron imágenes de Andrea San Martín volviendo a denunciar a su expareja Juan Víctor Sánchez. Cabe mencionar que el programa de Willax reveló que la también modelo ha realizado innumerables denuncias contra el padre de su hija.

“A mí, de verdad, esto ya me parece broma, me parece tomadura de pelo, o sea, ¿cuántas denuncias en lo que va de los programas, que nos enteremos, cuántas van? (...) Andrea ya no tiene nombre, miren, o sea, esa chica no tiene otra cosa qué hacer más que denunciar, igual Juan Víctor, ojo”, expresó Gigi Mitre

“Esas denuncias también son para ti porque esas denuncias son tu tiempo, el dinero que puede ser para tu hija, ¿cuándo va a terminar esto? ¿quién va a decir ya basta? Es como que están buscando las cosquillas de todo lo que haga, todo lo que diga, ya basta de verdad”, expresó Rodrigo González.

Esto es lo que dice la pericia psicológica hecha a Andrea San Martín

Juan Víctor Sánchez, expareja de Andrea San Martín, estuvo presente en el set de Amor y Furgo para exponer la pericia psicológica que realizó el Ministerio Público a la exconductora de TV y madre de su hija de 3 años de edad.

“Después de evaluar a Andrea San Martin Pilares, somos de la opinión que presenta: reacción ansiosa situacional en remisión compatible a violencia psicológica, personalidad con rasgos obsesivos, histriónicos y narcisista”.

En los documentos presentados en Amor y Fuego, también se lee declaraciones de la modelo sobre el padre de su hija.

“Termino con él, muy conformista para mi gusto, (yo) tenía una hija, iba a tener otra, no (quería) estar con alguien que estuviera estancando. Siento que (Juan Víctor) me odia, me tiene rencor, no puedo decir nada, todo está mal, me trata e hacer quedar como si yo tuviera problemas, que le corto el pelo a mi hija, que la llevo al pediatra y no le avisé, que el vínculo de mi pareja hacia mi hija... es un odio hacia mi, siempre fue resentido”.