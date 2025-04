“Nunca busqué escribir temas por moda, ni menos con el concepto de, a ver si funciona, por eso, acá me encuentras 40 años después con esas canciones atemporales que siempre han estado allí”, dice Andrés Dulude, que habla con orgullo de esos clásicos que escribió para el grupo “Frágil” y que con un nuevo ropaje volverá a cantar acompañado de “Bandatronic”, una agrupación que dirige Jean Pierre Magnet. Estos entrañables y viejos amigos presentarán los días 24 y 25 de mayo en el Teatro Municipal, temas como “Av. Larco”, “La del brazo”, “El caimán”, “Como un loco”, entre otros, con los arreglos que Magnet ha creado especialmente para esta ocasión que fusiona el rock y la música electrónica.

¿Cómo nace la idea de cantar tus clásicos con la Bandatronic? La idea nace de Jean Pierre que quería retomar algunas canciones que escribí para Frágil. ‘Vamos a presentarlas al mundo pero agregándole un sonido electrónico, acompañado de los Bandatronic’, me dijo. Pero no vamos a perder la esencia de las canciones, esa es la idea, no se trata de adecuarlas a lo que está de moda, ni a la música que está en tendencia. Se ha respetado mucho a las canciones que mucha gente recuerda y que forma parte de sus vidas.

¿Y a propósito, qué piensas de los ritmos de moda? Así como nosotros alguna vez tocamos algo diferente a lo que se escuchaba, creo que es cuestión de respeto nada más. Lo que hicimos, lo nuestro, tiene valor atemporal y por eso nos permite musicalmente actuar sobre eso libremente y es lo que haremos en el concierto. Jean Pierre, mi compañero en esta aventura, tiene más de 40 años haciendo música, hemos recorrido muchas rutas, tanto terrenales como sonoras y nos hemos divertido mucho en la vida. Nos tocaba ya .

Entonces Jean Pierre no tuvo que insistir mucho para esta nueva aventura. Lo pensé y no me demoré mucho en aceptar, con Jean Pierre hemos hecho muchas cosas juntos, pero no a nivel artístico, no en el escenario, esta vez está tomando mi música y la está maravillando y eso me hace muy feliz. He trabajado en sus proyectos siempre, ya sea cantando con la Gran Banda, en Serenata de los Andes, pero esto es otra cosa, son mis canciones en una propuesta distinta. Estoy muy complacido de que me haya propuesto esta locura.

¿Qué traigas de vuelta las canciones que escribiste para Frágil, podría significar un acercamiento al grupo? Lo que hemos propuesto para este concierto con mi compañero de ruta es diferente a lo que hacía con Frágil. Acá vamos a interactuar con el público, vamos a contar cosas que hemos vivido con Jean Pierre en nuestros viajes musicales. Hay etapas que ya se cerraron.

Pero mucha gente que irá al concierto va por escucharte cantar los temas de tu ex banda. En mis redes yo recibo muchas opiniones de seguidores de mi etapa en Frágil y lo que leo para mí es satisfactorio. Hay gente que me dice que no ha vuelto a ir a ningún concierto del grupo, pero van a ir ahora.

¿Y con el tiempo tu proceso creativo musical es el mismo de tus inicios? El proceso creativo no ha cambiado, yo tengo una imagen de lo que quiero decir y lo empiezo a escribir, comienzo por la letra, el tema que quiero contar. A eso le pongo música que para mí es un pretexto de lo que quiero decir. Si estoy diciendo cosas apesadumbradas, definitivamente no voy a poner música alegre, para mí la música la convoco de acuerdo a lo que estoy escribiendo.

¿Hay canciones qué tienen su tiempo, deben madurar? Nunca tengo apuro, hay canciones que acabo de grabar hace un año y que son de hace 15. Son atemporales totalmente, como las que voy a interpretar en el Municipal y que nos hará a muchos volver a buenos e inolvidables tiempos.