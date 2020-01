El conductor de televisión Andrés Hurtado le dio un beso en vivo a la cantante Tania Pantoja, quien acudió hoy al programa que conduce, ‘Porque hoy es sábado con Andrés’.

Luego de que Pantoja haya terminado de exhibir su impresionante voz, Hurtado, a quien no le gusta que lo llamen ‘Chibolín', le dio un beso en la mejilla. Sin embargo, el público pidió más.

Ante el pedido de los asistentes, el conductor de televisión le dio un beso a la cantante, quien no se negó. “Sufre, India”, exclamó Tania Pantoja.

Como se recuerda no es la primera vez que Andres Hurtado besa en vivo a sus invitadas. En noviembre del 2019 chocó sus labios con la ‘La India’, con quien dijo haber contraído matrimonio.

“Hoy cumplo 3 meses de casado al lado de mi esposa ¡Qué bello es el amor! Espero que mis amigos me visiten en Puerto Rico, mañana haremos una reunión con mi esposa @indiaproductions a las 6:45 PM en el viejo San Juan, los espero. Los que puedan, vengan; los que no, entenderé que no tienen para el pasaje”, fue la leyenda con la que acompañó su publicación en Instagram.

Chibolin se besa con Tania Pantoja

