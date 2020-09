Andrés Hurtado fue grabado por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ cuando estaba haciendo sus terapias para superar las secuelas que le dejó el nuevo coronavirus, COVID-19, y, al ser consultado sobre su estado de salud, se quebró.

“Disculpa, acabo de terminar mis terapias y (estoy) rehabilitando los pulmones ”, expresó el conductor de televisión al programa conducido por Magaly Medina.

Hurtado también adelantó que saldrá al aire el sábado 26 de setiembre en su programa ‘Porque hoy es sábado por Andrés', que se transmite por Panamericana Televisión, por lo que intenta llegar lo mejor posible para su público.

Andrés Hurtado reaparece tras superar al coronavirus y se quiebra: “Tampoco quería que me vean así”

“Es mi segundo día de terapias y yo tengo que trabajar el sábado. Ya estoy mejor, pero tampoco quería que me vean así . Los que no lo tienen o los que no lo tuvieron, no pueden entenderlo nunca. Yo, siquiera, lo vencí. Ya estoy fuera de peligro de todo, bendiciones”, manifestó.

Tras las declaraciones de Andrés Hurtado, Magaly Medina deseó que se mejore y describió el trabajo de los conductores de televisión y de los personajes que salen en delante de la cámara.

“Está bastante sensible, su voz se le ha quebrado al hablar, tiene las ojeras bastante marcadas, se siente débil seguramente, y tiene que salir a trabajar este sábado. Él hace su programa que ha dejado de salir al aire y nos debemos al público. La gente que estamos en televisión nos debemos a ustedes, es bien difícil para nosotros tener que enfermarnos y alejarnos del entretenimiento que hacemos diario, es lo que hacemos, somos como payasitos para ustedes. Tratamos que ustedes, durante la hora o dos horas que estemos frente al aire, olviden de lo que les pasa y nosotros siempre llevamos todo por dentro. Ustedes jamás nos van a ver de mal humor ni tristes. Que te mejores, Andrés Hurtado, que tu público te está esperando”, dijo Medina.

