El actor peruano Andrés Wiese está en el ojo de la tormenta tras conocerse las conversaciones que entabló con una menor de 17 años en la que intercambiaban videos de índole sexual. El recordado actor que interpretó a ‘Nicolás’ en la teleserie de “Al fondo hay sitio” envío en más de una oportunidad videos donde está desnudo a una menor de edad.

Estos videos y parte de las conversaciones se dieron a conocer el último lunes en el programa de ‘Magaly TV, La Firme’, quien junto a Rodrigo González ‘Peluchín’ expusieron este material, junto al testimonio de la menor de 17 años.

Este martes, en el mismo programa se conoció un audio de una llamada telefónica del actor con la menor que denunció por acoso a Andrés Wiese.

“La verdad es que a mí no me han dicho nada. ¿Tú has grabado? Porque yo no he grabado nada de lo que haya hablado contigo, yo he borrado todo, pero no sé si tú has grabado algo, le has hablado a alguien, entonces ¿tendría alguien cómo haberse enterado?”, es lo que dijo el actor al menor.