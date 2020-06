Rompe su silencio. El actor Andrés Wiese se pronunció, mediante un comunicado en publicado en su cuenta de Facebook, tras ser denunciado públicamente de acoso, presuntamente, hacia una menor de edad y Mayra Couto, quien fue su compañera de grabaciones el ‘Al fondo hay sitio’.

“Yo nunca he acosado a nadie. Siempre he tratado a las personas con respeto, y en las conversaciones privadas con este tipo de juegos virtuales, siempre con consentimiento mutuo, en todo momento he respetado y entendido los límites. Sé que ha sido un error exponerme así y compartir videos aunque eran de carácter privado”, escribió el actor que interpretó a ‘Nicolás’ en la exitosa serie de América Televisión.

Sobre la denuncia de la menor de edad

Andrés Wiese indicó que la adolescente, quien lo denunció por enviarle fotos y videos desnudo, ponía una edad falsa en sus redes sociales, mostrándose como mayor de edad.

“La persona en cuestión fue la que realizó el contacto conmigo, tal como se muestra en los chats. La conversación fue claramente de mutuo consentimiento y acuerdo cómo ha quedado demostrado también en los chats”, explicó el actor.

“Espero que esta situación que me ha tocado vivir, sirva de alguna manera, para que todos pensemos (reconozco que yo no lo hice) en las consecuencias que puede generar este tipo de juegos virtuales y sobre todo, que se cuiden mucho de con quiénes tienen este tipo de comunicaciones a través del teléfono, sin conocer verdaderamente a la otra persona, aún si muestra consentimiento”, agregó.

Sobre la denuncia de Mayra Couto

Andrés Wiese negó “categóricamente” que haya acosado sexualmente a la actriz y que jamás le hizo bullying durante las grabaciones de ‘Al fondo hay sitio’.

“Han sido ocho años de grabaciones, en donde todo el equipo de producción ha seguido muy de cerca el comportamiento de cada uno de los actores. Cualquiera que haya cometido algún acto incorrecto jamás podría haber pasado desapercibido en el programa. Varios miembros del equipo ya se han manifestado al respecto durante el día de hoy. Lamento que después de haber trabajado tantos años con Mayra, en un trabajo que gustó a muchas personas, haya encontrado motivación para tener está actitud hacia mí. No tengo nada que ocultar”, se lee en su mensaje escrito.

“En mis más de 10 años de carrera actoral he sido muy cuidadoso con mi imagen y la relación con el público y seguidores, porque sé que tengo una responsabilidad grande con ellos. Es la primera vez que me veo expuesto de esta manera en público por una circunstancia que corresponde no al actor sino al ser humano que está detrás y que no es perfecto”, finalizó.

Mayra Couto denuncia acoso de Andrés Wiese

En el ojo de la tormenta. La actriz Mayra Couto ha denunciado, mediante las historias de su cuenta de Instagram, a Andrés Wiese de acosarla cuando grababan juntos ‘Al fondo hay sitio’ y que él intentó besarla en tres oportunidades.

Couto mostró las conversaciones que le escribió a su excompañero de grabación cuando este denunció el 14 de abril que era acosado por muchas mujeres en una fotografía que él publicó con un postre.

“Hola, te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me he sentido acosada por ti muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú debías estar detrás de mí. He sentido cómo rozabas tu ‘pe$#’ contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando. Tenía que meter la pelvis todo lo posible hasta evitar tus roces. Se lo dije a un amigo del equipo, que vea, que si me estoy inventando o si realmente lo estabas haciendo. Y me dijo sí lo vi. Tú ya no sabes cómo meter tu cuerpo para que no se rocen y él igual te puntea”, le envió el mensaje la actriz que interpretó a la popular Grace en una de las series más exitosas de la televisión peruana.

