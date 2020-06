Andrés Wiese brindó por primera vez una entrevista en televisión, tras las denuncias de acoso en su contra y la filtración de sus videos íntimos en las redes sociales. El actor peruano habló del delicado tema frente a Aldo Miyashiro y contó lo difícil que fue afrontar todos los ataques que ha recibido por las fuertes acusaciones hacia su persona.

“(Estoy) mejor. Si estoy aquí es porque sentí que era necesario salir a hablar y ya me siento preparado para hacerlo. (...) Quiero pedirle disculpas a todas las personas de mi círculo privado que se han visto afectadas por esto”, dijo el recordado ‘Nicolás’ de la serie “Al fondo hay Sitio” al inicio de su entrevista.

Andrés Wiese se mostró muy afectado por los ataques en las redes sociales. (Video: América TV)

Asimismo, el actor nominado al ‘Rostro más bello del 2020′ reconoció que fue un error haber practicado el “sexting” con una persona que no conocía.

“El error fue haber tenido este tipo de prácticas con alguien que no conocía. Estoy aprendiendo la lección y es muy dura. (...) Esto ha sido doloroso y es doloroso. He cometido un error y ya he tocado lo más bajo”, sostuvo Wiese.

Andrés Wiese también reveló que afrontar todos los calificativos que le escribían en las redes sociales fue muy “doloroso” y que solo pudo salir de esa situación gracias al apoyo de su familia.

“El dolor es enorme, recibir esa clase de calificativos de pedófilo, acosador, sumado a los ataques constantes de algunos programas de televisión. Hay un punto en el que ya el dolor no lo quieres aguantar más. Quieres desaparecer porque ya es demasiado”, manifestó el actor visiblemente afectado por toda la situación.

Como se recuerda, todo el escándalo comenzó cuando en redes se difundió unos videos íntimos que Andrés Wiese le enviaba a algunas de sus seguidoras, las cuales presuntamente eran menores de edad.

Por ello, el actor peruano fue denunciado de acoso por algunas jóvenes. Además a ello, se sumó la denuncia pública que hizo su excompañera Mayra Couto, quien aseguró que Andrés Wiese la acosó durante los años que grababan la popular serie “Al fondo hay sitio”.

