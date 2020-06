El actor Andrés Wiese dejó atrás el silencio y decidió dar sus descargos días después de que se difundieran conversaciones sugerentes entre él y una menor de edad en Instagram.

A través del programa La Banda del Chino, Wiese respondió entre lágrimas a las preguntas de Aldo Miyashiro en la reciente emisión del mencionado programa.

“Antes de toda la investigación que se tenga que hacer no quisiera demandar a nadie. Quiero pensar que esta chica (la menor con la que conversó en Instagram) ha sido una víctima también”, comentó el artista.

Sobre las investigaciones que llevará a cabo el Ministerio Público, el actor insistió en que ayudará a que la situación se esclarezca.

“Yo me someto a colaborar absolutamente en todo el peritaje, la investigación, en todo lo que se tenga que hacer para que se sepa la verdad, porque yo quiero que se sepa la verdad”, indicó.

En ese sentido, Wiese sostuvo que está a la espera de que su abogado le indique el paso a seguir para colaborar con la justicia en la investigación que lo involucra.

“Él me dirá qué es lo que hay que hacer y qué medidas hay que tomar contra quién o quienes”, aseguró en La Banda del Chino.

Asimismo, el actor comentó que le pareció “un circo” lo que se armó alrededor de las conversaciones e imágenes difundidas por el programa Magaly TV La Firme.

“Han armado algo para hacerme daño a propósito. No entiendo el porqué. No entiendo con qué fin. Doloroso ha sido absolutamente todo, desde el primer video que pedí que por favor no compartan”, argumentó.

Finalmente, se mostró indignado ante la difusión de videos íntimos en los que aparece en las redes sociales.

“En mi caso no sé por qué (compartieron sus videos), porque soy hombre o soy conocido. ¿Por qué exponer lo mío? Se han violado derechos míos, se me ha difamado, se me ha acusado de todo. Todo ha sido horrible. El punto más fuerte es ver imágenes tuyos en televisión nacional, donde está lo más privado, lo más íntimo que tienes”, puntualizó.

