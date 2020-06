Magaly Medina vuelve a hacer noticia. Esta vez, la conductora utilizó su programa “Magaly TV La Firme” para responder a las críticas del actor Alfredo Adame, con quien tuvo un fuerte intercambio de palabras durante los últimos días.

“En un momento sentí que me decían que era un misógino. Yo le dije que no, que ella era una ignorante. No sabes de lo que estás hablando. Ahora me vengo a enterar que no es periodista, que no tiene título de periodista. Su show se trata de humillar a las mujeres y de molestar a la gente (...)”, indicó el actor mexicano a Chisme En Vivo.

Ante estas palabras, Magaly Medina respondió sobre lo último mencionado por Adame, en referencia a que no terminó la carrera de periodismo.

“Bueno, él como actor tiene que saber que hay periodistas que hacemos crítica de televisión. Y eso de periodista lo he demostrado a lo largo de mi carrera. Hace rato me ensucié los zapatos muchísimo para llegar donde estoy y no necesito haber terminado la universidad en este país”, contestó la presentadora.

Asimismo, Medina insistió en que muchos de los que ostentan cargos en los diferentes medios televisivos “no han terminado precisamente la carrera de periodismo”.

Finalmente, calificó de “bruto y virulento” a Adame antes de seguir analizando la entrevista que el actor realizó para un programa de espectáculos.

VIDEO RELACIONADO

Magaly Medina responde a los ataques de Alfredo Adame. (Video: ATV)