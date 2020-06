El actor Andrés Wiese reapareció en una entrevista para el programa ‘La banda del Chino', en donde hablará por única vez sobre la filtración de sus videos íntimos en las redes sociales y sobre las denuncias de acoso que se hicieron en su contra.

En el corto clip de adelanto del programa conducido por Aldo Miyashiro, se puede ver al actor conocido por su papel de ‘Nicolás’ con el rostro triste y cabizbajo.

Andrés Wiese aseguró en su cuenta de Instagram que esta sería la única entrevista que daría sobre el tema que lo llevó a recibir una ola de críticas en las redes sociales.

“Como algunos saben, hace algunas semanas se filtraron unos videos privados míos. Han sido tal vez los días más difíciles de mi vida, tanto por lo vulnerable que eso me hizo sentir, como porque alrededor de los videos, algunas personas difundieron acusaciones injustas y mentiras sobre mí. Sólo me he manifestado por mis redes y mañana lo haré en una entrevista, la única que daré sobre este tema. Diré todo lo que tengo que decir y contestaré todo lo que tenga que contestar para poder seguir con mi vida. Y les vuelvo a pedir algo muy importante a todos mis seguidores; no ataquen a nadie, no insulten a nadie, todos son libres de opinar... siempre y cuando sea con respeto”, escribió Andrés Wiese en sus redes sociales.

Como se recuerda, todo el escándalo comenzó cuando en redes se difundió unos videos íntimos que Andrés Wiese le enviaba a algunas de sus seguidoras, las cuales presuntamente eran menores de edad.

Por ello, el actor peruano fue denunciado de acoso por algunas jóvenes. Además a ello, se sumó la denuncia pública que hizo su excompañera Mayra Couto, quien aseguró que Andrés Wiese la acosó durante los años que grababan la popular serie “Al fondo hay sitio”.

Mayra Couto denuncia acoso de Andrés Wiese

La actriz Mayra Couto ha denunciado, mediante las historias de su cuenta de Instagram, a Andrés Wiese de acosarla cuando grababan juntos ‘Al fondo hay sitio’ y que él intentó besarla en tres oportunidades.

Couto mostró las conversaciones que le escribió a su excompañero de grabación cuando este denunció el 14 de abril que era acosado por muchas mujeres en una fotografía que él publicó con un postre.

“Hola, te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me he sentido acosada por ti muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú debías estar detrás de mí. He sentido cómo rozabas tu ‘pe$#’ contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando. Tenía que meter la pelvis todo lo posible hasta evitar tus roces. Se lo dije a un amigo del equipo, que vea, que si me estoy inventando o si realmente lo estabas haciendo. Y me dijo sí lo vi. Tú ya no sabes cómo meter tu cuerpo para que no se rocen y él igual te puntea”, le envió en un mensaje la actriz.

