El actor Andrés Wiese no se quedó callado y respondió a la broma que ayer le hiciera su excompañero de trabajo Erick Elera. Esto, luego de que el popular ‘Ricolás’ fuera captado con la influencer Thaiss Felman.

Erick Elera colgó en su cuenta de Instagram una frase que llamó mucho la atención de sus seguidores y provocó mucha gracia.

“Terminó su relación con Andrés Wiese”, escribió Elera en su cuenta oficial de Instagram.

A lo que Andrés Wiese respondió horas después: “Perdón @erickeleraoficial #SorryNotSorry”, siguiéndole de esta manera la broma a su excompañero de trabajo.

Incluso, Erick Elera decidió continuar con el juego y volvió a comentar en la reciente publicación de Andrés Wiese. “No more Ricolás no more, RICOLAAAAASSS ALGÚN DÍA ME EXTRAÑARÁÁÁSSS!!”, escribió junto a un emoji de corazón roto.

Como se recuerda, hace unos días Rodrigo González difundió unos videos en los que aparece Andrés Wiese bailando muy pegado con la influencer Thaiss Felman, conocida por participar en la llamada ‘Fiesta del terror'.