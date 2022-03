Se arrepintió. Claudia Zumaeta, abogada de la esposa del futbolista Andy Polo, reveló que el deportista tiene una actitud hostil frente a la conciliación con la madre de sus hijos.

Según detalló la representante legal de Génessis Alarcón, el convocado del Club Universitario de Deportes aceptó, inicialmente, brindar un 40% de sus honorarios a sus hijos, sin embargo, el mismo día que tenían estimado firmar el convenio, se arrepintió.

“Me respondieron que estaban de acuerdo (sobre la fórmula conciliatoria) a excepción de que nosotros habíamos planteado el 45% de sus ingresos y él pedía el 40%, le dije que estábamos dentro del rango y que no habría ningún problema”, aseguró Zumaeta.

“A las tres de la tarde ya estábamos en el centro de conciliación, media hora antes, me logró contactar con la abogada (de Polo) y ella me responde ‘estamos a la espera del Sr. y vamos para allá’ (…) pedí diez minutos más (…) luego ella me dice ‘ha sido tan rápido todo y recién está revisando el acuerdo’”, agregó.

El incidente fue de tal magnitud, según declaraciones de la abogada, que la representante legal de Polo decidió renunciar a su defensa.

“Le dije (a la abogada de Polo) ‘¿no va a haber conciliación?’ Me respondió ‘no, lo posponemos’. Yo le respondí, ‘no, no lo posponemos, simplemente no hay conciliación y seguimos con el juicio’. A los diez minutos recibí un mensaje de ella, me dijo que había dejado el patrocinio de Andy Polo”, manifestó.

Finalmente, Zumaeta también destacó que se debía “evidenciar que fue responsabilidad unilateral de Polo el no haber querido firmar”.