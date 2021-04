Han pasado dos décadas desde que Ángel López, cantante portorriqueño, le puso voz a un tema que al cabo del tiempo se convertiría en todo un clásico de la balada pop. “A puro dolor” fue el hit del grupo “Son by Four” que le abrió las puertas de la popularidad, pero su carrera no se estancó en ese solo éxito, continuó con varios discos y sencillos y tras años de una trayectoria auspiciosa, el intérprete está en Lima. Aceptó la convocatoria para ser jurado de “Yo Soy”, sin lugar a dudas, el reality de imitación más popular de la televisión local.

“Y yo qué llegué con la intención de bajar de peso, pero eso será imposible”, dice el artista a Correo. “Aquí se come riquísimo, pero, sobre todo me ha sorprendido la gentileza, la amabilidad de todo el mundo. He tenido un recibimiento muy cálido, me siento como si estuviera en casa. La química con todos los colegas del programa ha sido espectacular, instantáneo”, agrega.

Eres jurado de un reality muy exitoso. La fórmula al parecer no se ha desgastado...

Y me gusta mucho, porque es un programa en el que prevalece el talento. Obviamente, hay un público que tiene que votar para elegir a su preferido, pero lo importante para los participantes es el show que presentan y que se convierte en una plataforma para que expongan sus aptitudes para la imitación. Pero te puedo decir que detrás de las grandes imitaciones hay talentos impresionantes, quizás no desarrollen su carrera como imitadores, pero con sus voces originales se desarrollarán como artistas auténticos en el Perú.

Hay quiénes siempre han querido menospreciar el arte de la imitación y la esencia del programa...

Arte y talento hay mucho. Me ha impactado en esta temporada las cantantes que están detrás de las imitaciones de Adele, La India, y quien caracteriza al maestro Vicente Fernández. Hay imitaciones que son tan precisas, quirúrgicamente perfectas, que en algún momento me parece que estoy frente a los artistas originales. Dime si llegar a ese nivel no es arte.

Vienes de la balada romántica que hoy casi ha sucumbido ante el género urbano ¿Cómo ves esta realidad?

Yo creo que estamos en una era en constante evolución, con un generación que se levantó rebelde en base a la injusticia de lo que significó la manipulación de la industria vía radial. A través del Internet y el horizonte cibernético, ahora tenemos la virtud y la disponibilidad de escuchar lo que nosotros queremos, cuando queramos y miles de veces. Fue así que a través de YouTube y otras plataformas se volvieron virales muchos jóvenes talentos con sus propuestas que cambiaron completamente el panorama musical. Desafortunadamente la popularidad que han alcanzado los ritmos urbanos ha opacado a los géneros como la balada, la música tropical y la salsa-

¿Los baladistas también deben reinventarse?

A mí me hace falta Camila, me hace falta Bisbal, esa música romántica que tanto amo de Cristián Castro, voces como esas. Sin embargo, no todos los artistas de esa época han evolucionado al ritmo urbano. Enrique Iglesias es uno de los que sí ha migrado a ese género y lo ha hecho muy bien, Reik también lo han hecho. Yo he trabajado a la par con la música urbana con “Mis ojos lloran por ti”, o sea que yo ya había hecho esto antes de que todos estos chamaquitos lo hicieran.

Estuviste en “Más de mí”, el disco ganador del Grammy de Tony Succar

La canción que define el disco es la que yo interpreto en el disco de Tony. De las cuatro nominaciones ganamos dos y yo me siento muy honrado porque formo parte de ese logro. Tony ha sido una de las personas que le ha dado ese segundo aire a mi carrera, Me ha dado la oportunidad de que la gente me mire y diga: ‘Ángel no solo tiene a Puro Dolor’. Si tú miras mi legado musical a través de YouTube vas a encontrar que tengo muchas canciones que la gente ni sabía que yo las cantaba. Y preparo más para seguir avanzando en mi carrera.

Ángel López

Cantante. Su estilo tiene influencia de géneros como el R&B, pop y la balada. Han inspirado su carrera, Michael Jackson, Boyz II Men, y Stevie Wonder, a quien califica como su mentor, sin dejar de mencionar la admiración que siente por Celia Cruz y José Feliciano.