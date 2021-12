Ángel Véliz, esposo de Paola Ruiz, quien fue víctima de siete cuchilladas por parte de María Pérez brindó una entrevista a Trome y aseguró que desconoce si se recuperará totalmente de sus lesiones y mencionó que no se encuentra de acuerdo con la sentencia de cuatro años de pena privativa suspendida que le dieron a quien lo atacó.

“Esa señora me acuchilló siete veces. Yo no puedo caminar, las puñaladas han roto los músculos de la pantorrilla, no es un tema de piel, de cicatrices, es algo muscular, que demora en recuperarse... yo me siento mal, no sé si volveré a ser el mismo. Lo único que quiero es recuperar parte de mi vida porque el deporte es mi vida”, mencionó Véliz entre lágrimas.

El deportista, quien se preparaba para el Mundial de Fisicoculturismo, indicó que fue tratado injustamente por las autoridades y se siente decepcionado por eso.

“Me siento mal porque en un momento sentí que el país por el cual había dado todo, me daba la espalda porque pusieron un policía en mi habitación, después de ver los videos, hubo pruebas, testimonios, en ese momento vi la injusticia. El deportista peruano no tiene seguro, no tiene nada, yo he corrido con todo los gastos”, detalló.

Paola Ruiz también disconforme

Paola Ruiz, por su parte, indicó que no le parece correcto que María Pérez, la agresora, esté libre debido al peligro que significa para la sociedad.

“La señora anda en la calle con tanta salud mental muy mala y es preocupante que la señora vuelva a reaccionar de esta manera con cualquier otra persona”, remarcó.

