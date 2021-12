El deportista Ángel Véliz convocó a una rueda de prensa para contar su verdad tras ser acuchillado por una mujer, ocasionándole daños físicos y psicológicos. Por ello el profesional se presentó en el programa de Juliana para dar más detalles sobre lo ocurrido.

“No me parece justo, ni siquiera para mí, para todos, no puede andar una persona acuchillando a la gente simplemente porque ocupas su espacio. No es la manera de reclamar, esa persona no está bien de la cabeza. Yo estoy inconforme (con la sentencia)”, expresó Véliz en ATV.

Luego continuó con: “me hubiera gustado (unas disculpas), pero ni la señora ni el abogado, nadie. Es más, ante ver las pruebas y los videos a la señora no le quedó otra que decir la verdad porque iba a ir directo a la cárcel”

“La señora fue a matarme”

Ángel Véliz también contó que en todo momento mantuvo un perfil bajo con la señora que lo acuchilló y, además, expresó que ¿quién sale a hacer deporte con un cuchillo?

“Mi tranquilidad, no tenía tranquilidad. Pudieron decir que yo ocasioné todo esto y estuviera en la cárcel (...) todas las mentiras se le cayeron. Yo hasta el momento y pueden ver las imágenes y sangrando le decía señora, me acuchilló”, expresó.

“Yo tengo una madre, y no quisiera que, por el momento y la calentura vaya a la cárcel. En ningún momento vi algo de arrepentimiento (de la señora) no vi en las imágenes La señora fue a matarme, para que hagas eso no estás bien de la cabeza (...) ¿quién sale a hacer deporte con un cuchillo? y es difícil llevar la bicicleta con un cuchillo”, contó.