El deportista Ángel Véliz convocó a una rueda de prensa para contar su verdad tras ser acuchillado por una mujer, ocasionándole daños físicos y psicológicos. Por ello el profesional anunció que no está conforme con la pena dictada por la justicia y apelará a fin de que este hecho no quede simplemente como una falta.

¨Los daños físicos son de consideración. He tenido rotura de músculo, mucha gente me ha juzgado sin conocer el caso. Además, he perdido competencias internacionales. Mi trabajo es serio y es en nombre de mi país. Quiero que se haga justicia porque yo soy un profesional y siento que lo que me ocurrió no debe quedar como una falta¨, sostuvo el deportista.

Asegura que la persona que le propinó las puñaladas no se ha acercado por lo menos a ofrecerle una disculpa.

¨Aceptó su error para no entrar a la cárcel, pero la señora no ha tenido, no se ha acercado para pedirle disculpas que es lo mínimo. Iniciaremos acciones civiles porque queremos llegar hasta las últimas instancias¨, contó

Ángel Véliz desea limpiar su imagen y con este hecho le dará una pausa a su carrera profesional. ¨Yo he dado todo por mi país y muy pocas personas me han apoyado en mi profesión. Lo que deseo es que no llegue a una reparación civil, pese a que la procesada ha aceptado su error. Deseo justicia porque me han faltado el respeto y me han denigrado como profesional¨.

Finalmente, Veliz desea que su caso sea un ejemplo en vista que este hecho no ha llegado a su fin. ¨ Este hecho ha podido pasarle a cualquiera y deseo que sirva como reflexión. El municipio de San Borja se ha portado muy mal con un ciudadano de su distrito que paga impuestos. No tengo un seguro, nadie se ha hecho cargo de lo que he pasado. Yo lo puedo asumir ¿pero la gente que no tiene los medios económicos? Deseo justicia¨, finalizó.