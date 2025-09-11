La escena musical peruana recibe a Angelí Boza, una nueva voz que debuta con su álbum “Diferente”, compuesto por seis baladas clásicas versionadas del inglés al español. La propuesta busca conectar con el público latinoamericano mediante interpretaciones íntimas y renovadas que mantienen la esencia de cada canción.

Como carta de presentación, Boza lanza el sencillo “Regresa a mí”, la reconocida canción de Toni Braxton, que estará disponible el jueves 11 de septiembre a las 6:30 p. m. en plataformas digitales y al mediodía del viernes 12 en las principales radios. La producción combina la potencia de su voz con un arreglo musical moderno que respeta el tema original.

El álbum fue grabado en ROLO ESTUDIOS, en Puerto Rico, junto a reconocidos músicos como Lexter Pérez, Dernel, Luisito Carrión, Julio Alvarado y Richard Carrasco, bajo la dirección musical de Carlitos García. Estos artistas han trabajado con figuras como Ricky Martin, Bad Bunny, Víctor Manuelle y El Gran Combo de Puerto Rico.

“Este álbum es un sueño hecho realidad. Quiero que quienes lo escuchen sientan que estas canciones, que marcaron a toda una generación, pueden volver a emocionar, pero ahora en español y con una nueva mirada”, expresó Angelí Boza, quien promete abrirse camino en la música romántica con un estilo auténtico y lleno de sentimiento.