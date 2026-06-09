Luego de la segunda vuelta presidencial del último domingo, el Ministerio de Educación informó que más de 10 mil colegios públicos y privados de todo el país retomarán las clases presenciales este martes, tras haber sido utilizados durante la jornada electoral.

A través de un comunicado, el Minedu precisó que las instituciones educativas que fueron cedidas a la ONPE para el desarrollo de la jornada electoral retomarán sus actividades habituales y volverán a recibir a los alumnos, con el fin de garantizar el cumplimiento del cronograma escolar previsto para el presente año.

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Durante este lunes, equipos del ector Educación realizaron inspecciones en los colegios que funcionaron como locales de votación. Estas acciones tuvieron como finalidad comprobar que la infraestructura, el mobiliario y los distintos espacios utilizados durante el proceso electoral se encuentren en adecuadas condiciones para garantizar un retorno seguro de los estudiantes a las aulas.

El Minedu remarcó que las horas no desarrolladas por la realización del proceso electoral deberán ser recuperadas de forma obligatoria y presencial. En ese sentido, precisó que los directores y docentes de cada institución educativa deberán implementar las acciones de planificación correspondientes para asegurar el cumplimiento íntegro de las horas pedagógicas establecidas en el calendario escolar del presente año.

Las autoridades educativas señalaron que estas medidas tienen como objetivo compatibilizar el respaldo al desarrollo del proceso democrático con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de las metas académicas previstas para el año escolar.

“El retorno oportuno a las aulas constituye una prioridad para garantizar tanto el ejercicio democrático como el derecho a la educación de millones de estudiantes en todo el país”, agregó el portafolio.