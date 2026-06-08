Un tráiler que transportaba decenas de sacos de harina desde Lima hacia la zona central del país se despistó y volcó en la Carretera Central, a la altura del kilómetro 90, cerca del distrito de San Mateo. El accidente dejó cuantiosos daños materiales y pérdidas económicas debido a que parte de la carga terminó regada junto a la cuneta.

Según las primeras informaciones, el siniestro ocurrió en una curva pronunciada de la vía. Tras el despiste, la unidad pesada quedó volcada a un costado de la carretera, mientras que numerosos sacos de harina fueron lanzados fuera del vehículo.

Debido al accidente, el tránsito quedó restringido a un solo carril mientras se realizaban las labores de atención. El conductor permaneció en la zona a la espera de otra unidad para trasladar la mercadería que aún puede ser recuperada y continuar su destino.