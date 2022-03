Tencha, la absorbente y controladora madre de Patricia Ramírez regresa en “No me digas solterona 2″, secuela de la taquillera y exitosa película del mismo nombre que se estrenará el próximo 14 de de abril. Angélica Aragón, la actriz que caracteriza a la mamá de la protagonista, desde Ciudad de México, conversa con Correo sobre su personaje en la cinta, que por la pandemia tuvo que esperar dos años para ver la luz.

“Aquí en México por la crisis sanitaria también se cerraron las salas de cine y la alternativa para muchos productores fue subir sus películas a las plataformas, pero a mí me encanta que se hayan demorado para estrenar ‘No me digas solterona 2′ en el cine. Las películas están filmadas para ser vistas en esas condiciones, en una pantalla grande, con muy buen sonido, a oscuras y de un solo tirón, no como en casa que a veces ves los primeros diez minutos y luego mañana media hora”, dice la artista.

¿En “No me digas solterona 2″, la madre de la protagonista seguirá recordándole a su hija que ‘se le pasa el tren’?

Se mantendrá dentro de la misma línea, seguirá creyendo que su hija necesita de su apoyo, sobre todo en el sentido de que ella no encuentra su camino, no ve una posibilidad de matrimonio a la vista y tampoco sabe a qué se va a dedicar profesionalmente. El grupo de sus amigas, no necesariamente ayuda, porque tampoco ellas resuelven sus asuntos personales.

Pero las amigas son vitales en la trama...

Me encanta la complicidad que ha establecido durante las películas el personaje de Patricia Barreto con sus amigas, y en esta película vamos a ver a una de ellas embarazada, con todos los malestares propios que hará que todas las demás se asusten y replanteen esa posibilidad. Lo sentimental llama y el cuerpo exige, el paso del tiempo no perdona, todo lo que se planteó en la primera película, ahora está de alguna manera recrudecido.

Cuestionar la soltería fue la apuesta de la película, desterrar en un lenguaje de comedia que si una mujer no se casa está incompleta. ¿Aún en estos tiempos se sigue pensando así?

Yo creo que sigue siendo absolutamente actual y totalmente vigente el tema, no hemos superado eso para nada eso. Sigue existiendo un estigma de que la mujer soltera, más allá de los 35, pues algún problema debe tener, no es normal, por decirlo entre comillas.

Y los medios de comunicación tampoco ayudan...

Ahora en México hay un anuncio de una medicina para la colitis. La mujer que no ha empezado a tomar el medicamento tiene el vientre inflamado y entonces todo el mundo la felicita en la calle porque parece que estuviera embarazada. En un momento ella aclara que no es panza de embarazo, y en el comercial alguien le dice: ‘pero ya está usted en edad’. Imagínate, en pleno 2022 seguimos todavía con ese pensamiento y en un comercial que acaba de salir al aire.

Pero los jóvenes de hoy tienen otra posición al respecto ¿O no?

Bueno, pero otra mentalidad que se fue al extremo, ahora muchos no se quieren casar, no son capaces de enfrentar riesgos y menos se quieren comprometer; las relaciones son de una sola noche. En el caso de las mujeres, las europeas por ejemplo, que tienen buen ingreso y puestos de dirección cuando deciden embarazarse lo hacen después de los 40 años, sin hombres, sin marido, ya sea por inseminación artificial o se van a crucero y allí lo hacen naturalmente.

Un escenario en el que el matrimonio no es una prioridad.

Hay quienes consideran al matrimonio innecesario, o incluso no aconsejable por muchas otras razones, no nada más por lo que planteamos en la película. Hay mujeres que no desean que un hombre las domine, sino que tampoco tienen tiempo para una relación, no les cabe en su agenda; eso es interesante analizarlo como fenómeno social. Mientras, disfrutemos de la película que a través de una historia divertida, también nos hará reflexionar.

Angélica Aragón

Actriz. Una de las más grandes actrices de cine, teatro y televisión de la escena mexicana. Su exitosa carrera le ha permitido trabajar con grandes directores, escritores y productores en su país y en el extranjero,