Este domingo 10 de mayo se jugarán los partidos de vuelta de la segunda fase de la Etapa Provincial de la Copa Perú, en Huancayo. Algunos que estaban favoritos como Atlético Sumar Motors y CESA terminaron empatando con sus rivales de turno y requieren una victoria para no ser eliminados. Mientras que otros que golearon ya tiene un pie y medio en la siguiente fase.

En el estadio municipal de San Agustín de Cajas: la 1:00 pm Afar Shalom (Huancayo) se enfrenta a Los Amigos de San Roque (Saño); a las 3:00 pm CESA (Cajas) en duelo directo ante Juventud 2 de Mayo (San Jerónimo).

En el estadio municipal de Ingenio, se tendrá otro doblete. A partir de la 1:00 pm Cerro Porteño (Ingenio) enfrenta a Sport Águila (Huancán); y a las 3:00 pm Ingenio FC choca ante Deportivo Sucre (Huancán), en la ida los huancancinos lograron 3 puntos.

El partido entre Llacsa FC (Saño) contra Lanca Blenkir (Chilca) se jugará desde la 1:00 pm en el estadio Municipal de Quilcas; y en el estelar a partir de las 3:00 pm el local E.F. River Huancayo (Quilcas) tendrá al frente a EF JTR (El Tambo), en la ida ganaron los tambinos.

En el estadio Luis Abad de Sapallanga, fue programado para un solo partido a partir de las 3:00 pm Atlético Sumar Motors (Sapallanga) tendrá una difícil tarea ante Deporcentro (Huancayo), en la ida ambas delegaciones empataron a un gol por lado.

Otro de los dobletes programados para esta fecha, se jugará en el estadio comunal de Hualhuas con duelos directos desde la 1:00 pm entre Deportivo Ingeniería Mecánica (El Tambo) contra Independiente Sport Terry (Pilcomayo); mientras que para las 3:00 pm está pactado el tope entre Sport Fútbol Unión Chauca (Hualhuas) contra su vecino Social Mantaro (Cajas).