Angie Arizaga responde a críticas por su regreso a la TV tras escándalo con Nicola Porcella

Angie Arizaga anunció hace unas semanas a través de sus redes sociales que se alejaría de la TV para enfocarse en su crecimiento personal, luego de estar envuelta en una nueva polémica con su expareja Nicola Porcella.

Sin embargo, más de uno quedó sorprendido cuando la modelo volvió a aparecer en el programa reality “Esto es Guerra”, solo 8 días después de su anuncio, pues se esperaba que estuviera alejada de las pantallas por un periodo más largo.

Los usuarios de las redes sociales coincidieron que el tiempo que se tomó la popular 'Negrita' fue muy corto para recuperarse de todo lo que se dijo, luego de que se difundiera un video donde se ve que es agredida verbalmente por Nicola.

Ante ello, Angie Arizaga usó su cuenta oficial de Instagram para enviar un mensaje donde aclaró su situación.

"Para muchos habrán sido pocos días, pero en realidad para mí, fue mucho más. Cuando amas lo que haces y tu trabajo te hace realmente feliz, no puedes estar tanto tiempo separada de él", se lee en el mensaje.

"Y yo estoy demasiado feliz de haberme reincorporado y seguir haciendo lo que me gusta. Obviamente sigo cuidándome y buscando mi crecimiento personal, ¡eso no lo dejaré nunca! ¡Los quiero chicos, ustedes me ayudan mucho!", finalizó Angie Arizaga.