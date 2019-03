Síguenos en Facebook

Tras publicar unos videos donde se le observa atentando contra su integridad, Angie Jibaja se comunicó en vivo con el programa Válgame Dios para intentar explicar qué la llevó a tomar esa terrible decisión.

"Mi mensaje es por qué si yo por propia voluntad me voy a internar y quiero hacer las cosas bien, por qué me quitan la custodia de mis hijos. Entonces, cuando pasó la muerte de mi abuela me puse un poco mal, me deprimí un poco más de lo que estaba y yo solo necesito a mis hijos. Todo el mundo en este país está enfermo mentalmente, todos tienen un problema, pero nadie se va a ver, yo sí tengo un tratamiento", manifestó la popular 'Chico de los tatuajes' muy afectada.

La modelo peruana sostuvo que pese a que estaba haciendo las cosas bien, no entiende por qué decidieron quitarle la "tenencia momentánea" de sus hijos que tuvo producto de su relación con Jean Paul Santa María.

“Lo que yo quiero aclarar es que yo nunca había querido morirme, hasta que me hicieron eso (quitarle la custodia de sus hijos) y me hicieron lo peor que me pudieron hacer (…) Y de pronto me vino un bajón, tuve un mal momento, estuve sola y no paraba de llorar... Yo me siento extraña sin mis hijos, yo solo necesito a mis hijos”, expresó entre lágrimas Angie Jibaja.