Angie Jibaja despotricó contra Romina Gachoy y Jean Paul Santa María, a quienes tildó de ser una pareja “inestable” y que hasta incluso, su separación se debió a un ataque de celos entre ambos.

“No me pueden echar la culpa de la ruptura y de la inestabilidad emocional que ellos vienen arrastrando hace mucho tiempo, y lo digo por boca de ella misma”, comenzó diciendo la exmodelo para el programa ‘Amor y Fuego’.

“Yo no tengo la culpa que entre dos personas tengan incompatibilidad de trabajo y no logren las metas que proyectaban porque uno (Jean Paul) para de gira y la otra (Romina) para haciendo sus videos de ‘Onlyfans’. Solo le pido a ella que me desbloquee para hablar con mi familia y que no mientan” , agregó.

Por otra parte, Maggie Liza, madre de Angie, indicó que Jean Paul y Romina están de cierta manera vulnerando los derechos de sus nietos por no dejar que su primogénita los vea.

“Lo que pienso es que ellos no quieren que los vea, yo soy la abuela. Jean Paul aún no firma a mis nietos y no sabemos por qué. Tiene el juicio por alimentación con una sentencia. Mi hija así esté en tratamiento, no tiene ningún impedimento que diga que no puede ver a sus hijos”, expresó.

