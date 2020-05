Luego de que Anna Carina Copello contara que dio positivo al nuevo coronavirus (COVID-19), la cantante peruana recibió muchos mensajes de aliento en las redes sociales de parte de sus familiares y artistas peruanos.

Precisamente, su madre Lucha Copello, quien actualmente no puede estar a su lado por la cuarentena, le dedicó unas emotivas palabras. “Adorada hijita: Sé que te recuperarás pronto y volverás a ser la chica alegre y cariñosa que tanto te caracteriza", escribió en su cuenta de Instagram.

“Hoy nos toca estar lejos pero de corazón estoy contigo siempre, y lo sabes. Todo esto pasará pronto para ser la familia unida que somos. Te amo mucho”, agregó la madre de la cantante peruana en su publicación.

Como se recuerda, Anna Carina Copello se mostró sorprendida al saber que dio positivo a la prueba molecular de COVID-19 y es que se mantuvo en casa junto a su familia durante los 60 días que iba de la cuarentena.

“Tengo COVID-19 y la verdad es que me cuesta creerlo. A pesar de haber tenido todas las precauciones del caso, de no haber salido de mi casa por más de 60 días, de haber desinfectado bolsas y todo lo que llegaba de afuera usando mascarillas, al parecer no fue suficiente", sostuvo en una de sus últimas publicaciones.

