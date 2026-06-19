La actriz estadounidense Anne Hathaway anunció que se encuentra a la espera de su tercer hijo junto a su esposo, el productor Adam Shulman. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales mediante un breve video en su cuenta de Instagram que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y colegas de la industria del entretenimiento.

En las imágenes aparece vestida de blanco dentro de una habitación de su vivienda y, tras caminar hacia la cámara, deja al descubierto su vientre, confirmando así la nueva etapa que atraviesa junto a su familia.

La publicación estuvo acompañada por la frase “x Baby I’m yours x”, una referencia a la canción de Barbara Lewis. Hasta el momento, la actriz no ha brindado mayores detalles sobre el tiempo de gestación, la fecha prevista para el nacimiento ni el sexo del bebé.





Su tercer hijo junto a Adam Shulman

Se trata del tercer hijo que espera del productor Adam Shulman. La pareja contrajo matrimonio en 2012 y mantiene una relación alejada de la exposición constante de los medios de comunicación.

Actualmente son padres de Jonathan, nacido en 2016, y Jack, quien llegó al mundo en 2019. A lo largo de los años, la actriz ha señalado en distintas entrevistas que la maternidad transformó diversos aspectos de su vida personal y profesional.

En una conversación con la revista People reflexionó sobre el impacto que tuvo esa experiencia en su desarrollo personal. La artista destacó el impacto que trajo la maternidad a su vida.

“La maternidad me ha cambiado en todos los sentidos”, expresó.

La publicación generó una rápida respuesta entre seguidores y figuras del entretenimiento, quienes enviaron mensajes de felicitación a la actriz por esta nueva etapa familiar. Entre las personalidades que reaccionaron se encontraban Donatella Versace y Lily Collins, quienes expresaron públicamente su alegría tras conocer la noticia.

El anuncio se produce en un periodo de gran actividad profesional para Hathaway, quien ha participado en la promoción de la segunda entrega de El diablo viste de Prada. La actriz también ha compartido anteriormente las dificultades que enfrentó para convertirse en madre, incluyendo una pérdida gestacional sufrida en 2015, experiencia sobre la que decidió hablar para acompañar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.