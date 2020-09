El exchico reality y conductor de TV vuelve a ser noticia en Perú, pero no por un escándalo mediático con Sheyla Rojas, sino por su compromiso con la peruana Joi Sánchez.

El español le entregó el anillo de compromiso a su pareja mientras celebraban el cumpleaños número 28 de la joven, en presencia de amigos y familiares, en Costa del Sol.

“Conocí a Joi hace cuatro años en Lima. Fuimos los mejores amigos bastante tiempo y terminamos siendo muy enamorados. Ella es la mujer de mi vida. Estoy muy feliz y agradecido con Dios”, comentó Antonio para DIario Trome.

MENSAJES DE AMOR EN INSTAGRAM

Cabe mencionar que Joi utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia de su compromiso. También lamentó que su mamá no se encuentre con ella en los momentos de felicidad.

“No tengo palabras para expresar lo feliz que estoy. Mis 28, mi mejor regalo de cumpleaños. Gracias Dios por todo lo que me das. Me gustaría compartir este momento con mi mami, pero sé que ella a distancia me da su bendición, mi felicidad es su felicidad”.