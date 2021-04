Aracely Arámbula dio a conocer que ni su nombre ni su imagen serán parte de la serie biográfica del cantante Luis Miguel, quien fue su expareja y es el padre de sus dos hijos.

La noticia fue dada a conocer por Arámbula en un comunicado de prensa, en donde lo primero que aclaró que fue que desde que se inició la serie de Netflix pidió que su imagen no sea usada por ningún motivo.

“Como fue comentado desde un inicio y por parte de mi management, así como de mi representante legal, nunca tuve la intención de autorizar el uso y explotación de mi imagen como parte de la narrativa biográfica, real y/o ficcionada en la serie Luis Miguel. Mi posición fue clara y contundente al hacer valer un derecho que en exclusiva me corresponde y defendí de manera firme”, se lee en las primeras líneas del comunicado.

En este sentido, Aracely Arámbula reveló que tiene derecho a mantener su vida en privado, tal y como lo ha venido manejando durante toda su trayectoria profesional.

“Con más de dos décadas de trayectoria profesional, el cuidar mi imagen no ha sido una tarea sencilla y esto debe ser un respaldo y aliciente para todo nuestro gremio, ya que vivimos de lo que forjamos como resultado de nuestro trabajo”, reveló.

La protagonista de “La Doña” recomendó a sus compañeros del mundo artístico que pongan límites sobre su vida privada, pues recordó que es un derecho: “Los invito a hacer valer sus derechos, defenderlos y dejar de pensar que hay cosas que no se pueden lograr por más grande que parezca el reto”, aseguró.

Finalmente, la expareja de Luis Miguel enfatizó que el hecho de haber sido parte de la vida de una persona no da derecho a que se lucre con ello.

“El ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista en sus negocios. He iniciado el proyecto de escribir mis memorias, en donde con prudencia y discreción se ha visto involucrada mi vida personal en su transición hasta la profesional y llegando hasta el momento de ser madre, siendo que de esta forma podrán conocer las etapas más trascendentes; la realidad contada desde la fuente y no por terceros ajenos a ella, ni de manera parcial o tendenciosa”, concluyó Aracely Arámbula en su comunicado.

