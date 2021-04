Este domingo 11 de abril se realizaron las Elecciones Generales 2021. Muchas figuras de la farándula lograron cumplir con su deber cívico y fueron a sufragar. Tras el proceso electoral los medios de comunicación dieron a conocer los resultados. Algunos personajes del espectáculo reaccionaron con preocupación y otros con sorpresa.

Entre ellos estaba Magdyel Ugaz, quien colocó un rostro estupefacto y de colores en sus redes sociales tras conocer los resultados en boca de urna. La actriz Jely Reategui gritó al conocer los resultados de los tres primeros lugares. Así se ve en un video que colgó en su cuenta de Instagram.

La modelo Tilsa Lozano mostró, en su red social, una imagen con fondo negro con la frase: “No puedo más como dueles (con la imagen de la bandera del Perú)”. Mientras que la influencer Vania Bludau publicó un video de una entrevista pasada de Pedro Castillo para que sus seguidores lo conozcan. Y aseguró tener fe al candidato Hernando de Soto.

Por su lado, la influencer Andrea San Martín se mostró preocupada y reflexionó: “Lo que estamos viviendo ahora no es culpa de quienes votaron sino también de quienes no ejercieron su voto, así como de quienes se sintieron abandonados todos estos años y no aguantaron”, escribió en Instagram.

El actor Carlos Carlín compartió un divertido video de la popular serie ‘Pataclaún’. Y su colega Katia Palma pidió a la gente, en sus historias de Instagram, que se informe antes de votar en la segunda vuelta. “Así te joda no dejes de votar. Es importante”, reiteró.

También hizo lo propio el modelo y actor, Nicola Porcella quien escribió en su red social: “Lima no es el Perú. No te pongas a lamentar en tus redes si no te intereso ir a votar. Esperemos que la democracia se imponga en la segunda vuelta. Espero se den cuenta de que la realidad del país está muy lejos de las redes sociales”, señaló.