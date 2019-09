Ariana Grande respondió a usuario que la acusó de usar playback en concierto

Síguenos en Facebook

Hace unos días, Ariana Grande subió en su cuenta de Instagram un video de una de sus presentaciones. Y si bien generó elogios de sus fans, hubo un usuario que la acusó de haber usado playback.

“Chals91” es el nombre de este seguidor de la cantante, quien compartió en su cuenta la grabación del show de la joven artista, asegurando que el sonido no parecía ser en vivo.

“Esto suena como autotune (mezcla con arreglos) y probablemente no sea en vivo. Admito que eres una gran cantante y amo tu voz y tus canciones, pero esto no suena a una interpretación en vivo”, escribió el usuario.

Ante esta publicación, la propia Ariana Grande se tomó el tiempo de ingresar a la cuenta de su seguidor y responder a las acusaciones de usar playback.

"Con todo respeto. Podría hacer esto en tu sala para ti y tu familia, y sin necesidad de una mezcla ni ayuda de nada. Podría hacerlo en Broadway [y lo he hecho]”, sostuvo la cantante.

Pero este no termina aquí, pues Ariana no tuvo contemplaciones y siguió con todo con tal de aclarar que no usó una pista en su concierto.

“Puedo hacerlo en la ducha, en el carro. Es mi regalo, es el porqué estoy aquí. Canto de 30 canciones a más en una noche, cada palabra. Es mi brillo y déjame brillar, maldita sea", escribió.

El éxito de la respuesta de Ariana y el apoyo de los fans fue contundente. En respuesta, el usuario tuvo que borrar su publicación en Instagram y poner su cuenta en privada.