Sandra Cerna Merino, decana del Colegio de Arquitectos de Cajamarca, nos representará en Señora Universo 2025, que se desarrollará en Manila (Filipinas) del 1 al 9 de octubre. Nacida en la Capital del Carnaval Peruano’, Cerna ha sido reconocida por el Congreso de la República como Personalidad Meritoria de la Cultura, y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por su destacada labor en la gestión de programas sociales junto a la cooperación española.

Sandra Cerna, actual Señora Perú Universo 2025 como destacada profesional, resalta el valor de la mujer más allá de la apariencia física, enfocándose en la inteligencia, compromiso social y su rol activo en la sociedad.

Sandra Cerna es arquitecta de profesión y autora de "Carnaval de Cajamarca: la fiesta más alegre del Perú".

Promotora de proyectos culturales

Como autora del libro “Carnaval de Cajamarca: la fiesta más alegre del Perú”, y promotora de proyectos culturales como la puesta en valor del entorno del Cuarto del Rescate, Sandra Cerna ha demostrado un compromiso genuino con la identidad y el patrimonio de su región.

En su rol como Señora Perú Universo, Sandra Cerna ha recorrido distintas regiones del país, empoderando a mujeres, promoviendo el turismo interno y recordando que los sueños no caducan. Su mensaje es claro: una mujer puede ser madre, profesional, líder y embajadora cultural sin renunciar a sus raíces ni a sus metas.

La flamante reina de belleza no solo se prepara para representar al Perú en Señora Universo, sino que de la mano del director de la franquicia Ernesto Paz, se ha convertido en una embajadora de la mujer andina, capaz de transformar realidades con visión, talento y corazón.