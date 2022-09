El coreógrafo Arturo Chumbe se refirió a su ex alumno de baile Alejandro Pino, más conocido como “Chocolatito”. Cabe recordar que el artista fue acusado de haber “sacado del clóset” al bailarín durante una entrevista al presentador Adolfo Aguilar.

En aquella ocasión, el ex conductor de televisión reveló haber salido con el chico reality durante un tiempo. Al respecto, Pino reaccionó indignado pidiendo que no se siga exponiendo su vida privada para “lucrar”.

En una entrevista para “Amos y Fuego”, Chumbe aseguró que en aquel momento no pensó que la pregunta generaría molestias al bailarín. “Yo le había escrito por Instagram y no me hacía caso, por WhatsApp tampoco y le dije: ‘Sí es algo por la entrevista, espero que me lo digas”, mencionó.

Sin embargo, el coreógrafo vio al día siguiente a Pino declarando para un programa de espectáculos sobre el tema. “Lo vi hablando y (diciendo) que no me había comunicado con él y mentira, sí le había escrito”, indicó.

En otro momento, Chumbe relató como conoció al concursante de “Esto Es Bacán. “Yo lo encontré vendiendo muebles en una tienda (...) le hice el casting, empezó a tomar clases (...) Es un chico talentoso pero a veces empiezas a pisar nubes y te desubicas, creo que está mal asesorado”, puntualizó.