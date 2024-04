En las últimas semanas, muchos han tenido interés de la antigua relación de Alex Brocca y Ernesto Pimentel. Por ese motivo, el coreógrafo Arturo Chumbe fue consultado sobre este tema e hizo fuertes revelaciones sobre el fallecido artista.

En el canal de Youtube de Carlos Orozco, Chumbe comentó que conoció a Alex Brocca y aclaró que le tiene cariño al creador de la Chola Chabuca porque fue parte de su elenco cuando admitió su enfermedad.

“A Alex Brocca lo conozco porque yo hacía teatro para niños con Alex Otiniano y era terrible, nos perseguía a todos los jovencitos. Había siempre actores mayores como César Vargas y Titi Plaza que me adoraban, eran como mis padres y me cuidaban, me decían ‘cuidado niño con este...’ ”, expresó Chumbe.

“ Alex Brocca era terrible, perseguía a todos, nos buscaba a todos. (...) No éramos amigos, no sé sus intimidades. Yo recién empezaba, pero yo sé que Alex Brocca no era buen bailarín. No era bueno. Ni era bueno ni cantando, ni bailando, ni actuando, creo ”, añadió.

Ernesto Pimentel se quiebra al hablar de su película en medio de polémica por su expareja Alex Brocca

Ernesto Pimentel, conocido por su rol como ‘La Chola Chabuca’, se enfrenta a la polémica generada por las revelaciones de su expareja, Alex Brocca, en el libro ‘Canto de dolor’.

El fallecido artista y bailarín contó su verdad y dio detalles ocultos de la polémica relación que tuvieron hace décadas y que ha captado la atención del público desde el estreno de la película ‘Chabuca’.

En la última edición del programa ‘El Reventonazo de la Chola’, Ernesto Pimentel, caracterizado como la ‘Chola Chabuca’, su icónico personaje, se tomó unos minutos para pronunciarse sobre la polémica que lo rodea.

“Es el primer programa y todos estamos emocionados, pero abrir una herida, es una historia que no tiene buenos ni malos, abrir una herida es una oportunidad para celebrar la vida diciendo que cada minuto vale, que cada momento hay que celebrarlo”, dijo Ernesto Pimentel.

Durante sus declaraciones , el artista se mostró bastante conmovido e indicó que él sigue adelante. “Además, que todos debemos ser la mejor persona que podamos, yo seguiré en la lucha de ponerle luz a quienes lo tienen”, agregó.