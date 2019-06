Así se realizó la grabación inédita de canción de Freddie Mercury (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El tema Time Waits For No One, interpretación vocal de Freddie Mercury, fallecido vocalista de Queen, fue reproducido en una estación de radio de la BBC en Reino Unido

El tema fue escrito por Dave Clark, del grupo pop de los años setenta Dave Clark Five, quien también realizó el proceso de restauración.

El tema originalmente fue parte de la banda sonora de la obra de teatro musical "Time" (1986), aunque el compositor sintió que la demo tenía una cualidad que faltaba en la versión final.

La versión lanzada en los setenta, presentaba a la estrella de Queen acompañado por coros. Pero un ensayo con piano de la canción previo, con una entonación vocal diferente, es la versión recién estrenada en BBC Radio 2.

"Cuando lo grabamos por primera vez, fui a (los estudios) de Abbey Road y la sacamos con Freddie y el piano. Me dio escalofríos. Fue mágico", comentó Clark a la BBC, y añadió: "Luego nos pusimos a grabar la pista y (agregamos) 48 pistas de voces, algo que nunca se había hecho antes en Abbey Road, y luego todo el respaldo"..

"Fue fabuloso, pero aún sentía que había algo sobre el ensayo original".

Clark encontró la demo en 2017 tras la búsqueda que tomó una década. Al aislar la voz de Mercury, trajo al tecladista original, Mike Moran, para grabar una nueva pista de piano.

Resultó una canción renovada y limpia que pone de relieve la emoción de la voz de Mercury que Clark describió como una "interpretación mágica" en la que el cantante "saborea cada palabra".

Clark y Mercury fueron amigos desde 1976, cuando se encontraron detrás del escenario en el concierto de Queen en el Hyde Park de Londres, hasta la muerte de Mercury en 1991.

El compositor narró que estuvo en la última noche que vivió el cantante, junto a la exnovia del músico, Mary Austin. Y Clark estaba solo con Mercury en el dormitorio cuando falleció el cantante de forma súbita.

Time Waits For No One es lo "más nuevo" de Freddie Mercury desde el lanzamiento de la exitosa película biográfica Bohemian Rhapsody.