Austin Palao defendió a su hermano Said Palao de las críticas por su situación económica y las comparaciones con su esposa, Alejandra Baigorria, reconocida como una de las empresarias más exitosas de la farándula peruana. El exchico reality rechazó que el deportista sea un ‘mantenido’ y sostuvo que ambos han alcanzado estabilidad financiera gracias a su esfuerzo y trabajo.

Durante una entrevista con ‘Instarándula’, el cantante se refirió a las críticas dirigidas contra Said y señaló que, pese a los constantes comentarios negativos que recibe su hermano, también puede verse afectado emocionalmente por estos cuestionamientos.

“ Mi hermano no es ningún mantenido. Yo ya le he dicho a mi hermano que cada vez que quiera decir algo, acá está su hermanito que lo puede coachear ”, indicó Austin.

El exchico reality también se refirió a los constantes cuestionamientos que recibe su hermano y sostuvo que existe un límite para soportar las críticas y opiniones del público.

“ Pero ya yendo a un lado más humano, todo tiene un límite, la gota que derramó el vaso. Mi hermano no deja de ser un humano, de sentir cosas, le pasan cosas. Me imagino que habrá estado en un cuadro donde claramente la realidad no es así. Mi hermano no es ningún mantenido ”, sostuvo.

Por otro lado, Austin Palao afirmó que él y su hermano Said han logrado estabilidad económica tras varios años de trayectoria y esfuerzo en el mundo del entretenimiento.

“ A mi hermano y a mí nos va súper bien y no tenemos la necesidad que se pudo haber tenido antes, pero en base a trabajo y esfuerzo los resultados llegan a la larga. Creo que mi hermano está pasando por un buen momento y le va a ir mucho mejor. Ya sé que en unos meses más le va a ir excelente ”, añadió.