Samahara Lobatón visitó el set de ‘Magaly TV La Firme’ luego de oficializar su romance con Renato Rossini Jr., a quien llenó de elogios por la forma en que la trata. Asimismo, defendió al modelo luego de que Magaly Medina lo calificara como un chico un tanto ‘hueco’.

La hija de Melissa Klug contó que está dejando que su relación con Rossini Jr. avance de manera natural y destacó la buena conexión que existe entre ambos. “ Tenemos muy buena relación (...) estamos intentando llegar a un buen puerto ”, manifestó.

Samahara recordó que sus romances anteriores estuvieron marcados por experiencias difíciles y relaciones tóxicas, pero aseguró que su vínculo con Renato es distinto.

“ Me llevo muy bien con él, sorprendentemente. He decidido que me amen como me merezco. He pasado por mucho, mis relaciones han sido muy tóxicas ”, añadió.

Durante la entrevista con Magaly Medina, la influencer destacó las cualidades de Renato Rossini Jr. y resaltó el trato que recibe de él.

“ Me trata como me merezco. Él es un caballero, no hay que discutirle eso; él ha sido un caballero dentro de La Granja VIP, fuera de La Granja VIP. Las mujeres merecemos eso ”, aseguró.

Por otro lado, la ‘Urraca’ le consultó lo que sentía por el modelo: “ Enamorada es una palabra muy fuerte. Sí lo quiero. Es una persona muy bonita en mi vida ”.

Durante la conversación, Samahara Lobatón defendió a Renato Rossini Jr. luego de que Magaly Medina comentara que, desde su punto de vista, le parecía un chico un tanto “hueco”.

“ No, no lo conoces. En verdad no. Es muy inteligente, bien criado. La verdad puede tener cualquier defecto, menos ser hueco. Tiene carrera universitaria ”, sostuvo.

“ Ya te vas a tomar el tiempo de conocerlo a él. Tienes que invitarlo para que hables solo con él. Es un súper chico, me ha sorprendido ”, concluyó.