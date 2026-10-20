Guty Carrera obtuvo el primer lugar en la quinta temporada de Top Chef VIP, reality de Telemundo, y ganó un premio de 200 mil dólares.

El exchico reality se enfrentó a Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos en una disputada final, en la que sus preparaciones lograron convencer al jurado y le permitieron quedarse con el triunfo.

Los chefs Antonio “Toño” de Livier, Tita (Inés Páez Nin) y Betty Vázquez, integrantes del jurado, nombraron campeón al hijo de Edith Tapia, quien llevó la representación peruana en la competencia.

Alana Lliteras, pareja de Guty, fue una de las más emocionadas con la victoria del exchico reality y actor, quien actualmente radica en México. La joven no pudo ocultar su alegría y fue la primera en saltar de felicidad al conocer el resultado.

La final de Top Chef VIP contó con la presencia de los exparticipantes del reality, así como de familiares y amigos de los cuatro concursantes que llegaron a la última etapa de la competencia.

Cuando anunciaron su nombre como vencedor de la quinta temporada del programa culinario, Guty Carrera reaccionó con sorpresa y expresó su incredulidad ante el resultado. “ No lo puedo creer. ¿Esto es real? Gané, gané “, manifestó.

Su amigo y excompañero de competencia, Miguel Arce, también elogió su desempeño en la final del reality de Telemundo. “ Realmente, tu participación esta noche fue impecable ”, le dijo.