Laura Bozzo atraviesa un complicado proceso de recuperación tras ser sometida a una cirugía de emergencia en México por una úlcera perforada. Aunque la operación resultó exitosa, la expresentadora continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su chofer y asistente personal, Aarón Guerrero, señaló que su estado aún es delicado y advirtió sobre la posibilidad de una recaída.

Aarón Guerrero, quien se desempeña como chofer y asistente personal de Bozzo, brindó declaraciones a América Hoy y señaló que, aunque la presentadora muestra signos de mejoría, su estado de salud continúa siendo delicado y existe la posibilidad de que sufra una recaída.

“ Delicada, pero estable. La señora va evolucionando bien. Quiero que entiendan que somos humanos, conforme vaya evolucionando, puede recaer su salud ”, expresó Guerrero.

En ese sentido, Guerrero indicó que la cirugía de Laura Bozzo fue complicada debido a la perforación de la úlcera que obligó a intervenirla de emergencia.

“ Quiero que entiendan que no fue una cirugía menor, fue una cirugía un poquito complicada por el tema de reventamiento de la úlcera ”, añadió.

Otro detalle que generó sorpresa fue que la conductora permanece hospitalizada en un centro de salud público de Acapulco, México. Al respecto, su chofer explicó que, debido a la gravedad de la emergencia, tuvieron que llevarla de inmediato al establecimiento médico más cercano.

“ Fue una emergencia que desde Acapulco corrimos al primer hospital que a mí se me ocurrió, para salvarle la vida ”, señaló.

Guerrero confirmó que la expresentadora permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y precisó que recibe atención médica sin ningún trato preferencial por su reconocimiento público.

“ Se encuentra todavía aquí en el área de urgencias, en cuidados intensivos, sigue igual. No tenemos un trato especial por ser Laura Bozzo, la institución la atiende a ella como a todas las personas ”, enfatizó.

Por otro lado, Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo, habló con el youtuber Javier Ceriani y confirmó que su madre tuvo que ser operada de emergencia. No obstante, aseguró que la conductora se encuentra estable y en proceso de recuperación.

“ Sí, se le tuvo que hacer una cirugía, pero está estable, recuperándose, la cirugía salió bien ”, indicó.

La joven reconoció que ha atravesado momentos complicados por la delicada condición médica de su madre y afirmó que ha permanecido a su lado durante todo este proceso.

“ Tú sabes que yo y mi mamá somos una, somos súper pegadas, no me he separado de ella, y esto ha sido bien fuerte. Yo a veces no entiendo la fuerza que tiene y va bien ”, aseguró.