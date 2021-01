El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny cumplirá uno de sus sueños el próximo domingo, cuando participe en el legendario evento de lucha libre “Royal Rumble”, de la World Wrestling Entertainment (WWE).

La participación de Bad Bunny será específicamente para interpretar el tema “Booker T”, nombre homónimo del exluchador estadounidense e incluido en su disco más reciente, “El Último Tour del Mundo”.

“Mi primera presentación LIVE del 2021 será en el ROYAL RUMBLE!!!”, tuiteó Bad Bunny.

mi primera presentación LIVE del 2021 será en el ROYAL RUMBLE!!! 🤍 — 🤍 (@sanbenito) January 25, 2021

El “Royal Rumble” se transmitirá en vivo en línea por la plataforma WWE Network. “Actuar en el Royal Rumble es un sueño de la infancia hecho realidad. He sido un fanático de WWE de toda la vida y estoy emocionado de subir al escenario y entretener a los fanáticos de todo el mundo”, agregó el artista puertorriqueño.

Será también la primera vez que Bad Bunny interprete en vivo el tema “Booker T”.

Por su parte, el vicepresidente sénior de WWE Music Group, Neil Lawi, resaltó que Bad Bunny se encuentra “en la cima de la industria musical, y como un icono de la cultura pop con fuertes vínculos a la WWE y nuestros seguidores alrededor del mundo”.

“Estamos muy emocionados con proveer una plataforma global en su primera presentación en vivo de ‘Booker T’ mientras nos preparamos para presentar WrestleMania”, agregó Lawi en referencia a otro de los grandes eventos de la WWE a celebrarse el 28 de marzo próximo.

En “Booker T”, Bad Bunny resalta que está en su “peak” (en el tope) del juego, al igual que lo hizo Booker T en su carrera.

El tema, igualmente, incluye un vídeo musical dirigido por Stillz y en el que aparece Booker T danzando al estilo del “perreo”, baile conocido en el género urbano.

Booker T se suma a otros luchadores profesionales que han aparecido en vídeos musicales de Bad Bunny. Los otros son Ric Flair en el vídeo “Chambea” y Stone Cold en “Quién tú eres”.

El tema “Booker T”, a su vez, alcanzó en diciembre pasado el octavo puesto en el listado de los Hot Latin Songs de la revista Billboard.

Tras su lanzamiento oficial, “El Último Tour del Mundo” se convirtió en el primer álbum íntegramente en español en encabezar la lista de musical de Billboard 200 en sus 64 años de historia.

El récord de una posición en los primeros puestos de un álbum enteramente en español en la citada lista lo ostentaba el propio Bad Bunny, quien a principios de 2020 se colocó con su disco “YHLQMDLG”, en la segunda posición de la lista el 14 de marzo.

El disco “El Último Tour Del Mundo” logró además convertirse en el álbum con más semanas -cinco semanas- más vendido en el listado de Top Global Albums en Spotify.

La producción de Bad Bunny superó a “Shoot for the Stars, Aim for the Moon” de Pop Smoke, que estuvo cuatro semanas.

Bad Bunny, igualmente, cuenta con siete nominaciones para los Premios “Lo Nuestro”, incluyendo Artista del Año, Álbum del Año y Álbum Urbano del Año por “YHLQMDLG”, Canción Urbano del Año por “La Difícil” y Canción Urbano/Trap del Año por “Vete”.

