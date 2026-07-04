El cantante puertorriqueño Bad Bunny se sumó a las iniciativas de apoyo para las personas afectadas por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio. El artista envió más de 19 toneladas de ayuda humanitaria con insumos de primera necesidad para atender a los damnificados mientras continúan las labores de asistencia en las zonas afectadas.

Así lo confirmó el periodista Rafael Lenín López a través de sus redes sociales. Según lo reportado, el cargamento está destinado a cubrir necesidades básicas de la población que permanece enfrentando las consecuencias del desastre, en un contexto en el que la cifra de víctimas mortales continúa en aumento.

AHORA: Bad Bunny envía a Venezuela 42,000 libras de suministros a Venezuela. El avión salió el miércoles y ya llegó.

@badbunnypr pic.twitter.com/9xMamURuQ0 — Rafael Lenín López (@LeninPR) July 3, 2026

Bad Bunny expresó su solidaridad desde Londres

Días antes de conocerse el envío de ayuda, Bad Bunny se pronunció sobre la situación que atraviesa Venezuela durante uno de los conciertos de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOTos en Londres. El artista aprovechó un momento de la presentación para enviar un mensaje de apoyo a los ciudadanos afectados por la emergencia.

“No importa en qué parte del mundo esté, siempre hay una bandera que veo muy seguido y es la de Venezuela. Hoy más que nunca, a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela, todos los latinos alrededor del mundo estamos en sintonía y solidarios con ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo y mucha fuerza”, expresó.

Gobierno venezolano agradece el gesto

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció públicamente el apoyo enviado por el cantante puertorriqueño. Durante una conferencia de prensa, Rodríguez destacó la ayuda internacional recibida tras los sismos.

“Agradezco a los artistas internacionales, Bad Bunny, entre otros, que enviaron ayuda”, indicó.

Rodríguez también señaló que un total de 147 países han expresado su respaldo a Venezuela desde que ocurrió la emergencia. Asimismo, mencionó que naciones como Estados Unidos, Brasil, El Salvador, Italia y España forman parte de los países que realizaron aportes para atender a la población afectada.

VIDEO | La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradece la solidaridad de artistas como Bad Bunny, tras el doble terremoto que ha causado 2.595 muertos y 12.400 heridos. pic.twitter.com/Ycsn1Pp1LG — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 3, 2026