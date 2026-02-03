El cantante puertorriqueño Bad Bunny logró un hito sin precedentes al ganar el Grammy a Álbum del Año, la categoría más importante de los Grammy Awards, durante su 68.ª edición.

Su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS se convirtió en el primer álbum completamente en español en coronarse en esta categoría, superando a otros favoritos como Mayhem de Lady Gaga y Swag de Justin Bieber.

Tres premios y un mensaje político directo

Además del galardón principal, Bad Bunny sumó tres gramófonos más a su carrera al ganar mejor álbum de música urbana y mejor interpretación de música global por EoO.

Al subir al escenario, el artista marcó uno de los momentos más políticos de la noche. “Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE”, expresó, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en un contexto de fuerte tensión social en Estados Unidos.

El mensaje cobró mayor relevancia al producirse a pocos días de que Bad Bunny protagonice el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Kendrick Lamar, el más premiado de la noche

Aunque Bad Bunny protagonizó el momento histórico, el artista más galardonado fue, por segundo año consecutivo, Kendrick Lamar, quien obtuvo cinco premios y alcanzó un total de 27 Grammy, superando el récord histórico de Jay-Z.

Lamar ganó grabación del año por Luther, su colaboración con SZA, en una entrega que incluyó un momento anecdótico protagonizado por Cher, quien confundió el nombre del tema con el del cantante Luther Vandross.

Billie Eilish y Lady Gaga también brillan

Otra de las sorpresas de la gala fue Billie Eilish, quien ganó el Grammy a canción del año por WILDFLOWER, premio que reconoce a los autores del tema.

Por su parte, Lady Gaga amplió su legado al llevarse dos nuevos galardones: mejor álbum pop vocal por Mayhem y mejor grabación dance por Abracadabra.

Una gala marcada por protestas contra Trump y el ICE

A diferencia de ediciones anteriores, la ceremonia estuvo cargada de mensajes políticos y críticas al expresidente Donald Trump, en un clima de indignación tras incidentes vinculados a redadas migratorias.

Varios artistas lucieron pins reivindicativos y aprovecharon sus discursos para defender los derechos de los migrantes. Billie Eilish calificó de injusta la situación migratoria, mientras Bad Bunny fue el más contundente al afirmar: “No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos”.

Música, emoción y mensajes

La gala también estuvo marcada por actuaciones y momentos emotivos. Bruno Mars y Rosé abrieron el evento, Sabrina Carpenter sorprendió con una puesta en escena teatral y Lola Young protagonizó uno de los discursos más espontáneos al recibir su premio.

Cher, además de su error en la entrega, recibió un premio a la trayectoria y recordó que “en tiempos difíciles, la música nunca se detiene”.